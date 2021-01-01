أسرة فرنسية تحتفل بأعياد رأس السنة وسط معالم الوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

اختتمت عائلة فرنسية زيارتها لمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، بعد قضاء ليلة رأس السنة " الكريسماس"، فى المحافظة فى جولة سياحية تضمنت زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية فى مراكز المحافظة الخمسة.

وضم الوفد الفرنسى "جليداس دوبرى" وزوجته "فيرونيك" ونجلهما "مالو" يرافقهم المرشدة السياحية فاطمة محمد عبد السلام، من محافظة الإسكندرية.

وأوضح فاطمة عبد السلام، مرشد سياحى ومرافق الوفد الفرنسى، أن الوفد مكون من 3 أفراد من أسرة واحدة، يزور مصر فى رحلة سياحية لمدة 21 يومًا، تضمنت زيارة من مدن القاهرة والجيزة، ثم الواحات البحرية، والصحراء البيضاء بالفرافرة، وواحات الداخلة والخارجة، على أن يستكمل الوفد رحلته فى محافظة الأقصر.

أضافت فاطمة، أن الوفد الفرنسى أبدى إعجابه بالمعالم الأثرية فى مدينة الجيزة والصحراء البيضاء فى الفرافرة، متمنيا أن يكرر الزيارة لمصر ليقوم برحلات نيلية إلى محافظة أسوان ورحلة سياحية للغردقة والبحر الأحمر.

ولفتت إلى، أن الوفد الفرنسى أبدى سعادته بمصر، وعرف من أصدقائه والعديد من القراءات والمتابعات على الإنترنت أن مصر بلد الأمن والأمان، وهو ما شجعهم على زيارة مصر داعين جميع أصدقائهم فى فرنسا لزيارة هذا البلد الجميل.

من جانبه أكد مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالوادى الجديد، محسن عبد المنعم الصايغ، أن الهيئة أعدت خلال هذه الفترة عدة برامج سياحية للوفود التى تزور المحافظة سواء أجنبية أو مصرية مؤكدًا، أن الوفد الفرنسى، أبدى سعادة غامرة بزيارة للوادى الجديد بشكل خاص.

أضاف محسن، أن الهيئة استقبلت الوفد الفرنسى بمقر مكتب الهيئة بمدينة الخارجة وأهدتهم حقيبة بها كتيبات ومنشورات وأسطوانات مدمجة تضم معلومات عن المناطق السياحية العلاجية والاستشفائية وسياحة التأمل، إضافة للمعابد والمتاحف والمناطق الأثرية التاريخية.



أسرة فرنسية تحتفل بأعياد رأس السنة وسط معالم الوادى الجديد (2)



أسرة فرنسية تحتفل بأعياد رأس السنة وسط معالم الوادى الجديد (3)



أسرة فرنسية تحتفل بأعياد رأس السنة وسط معالم الوادى الجديد (4)



أسرة فرنسية تحتفل بأعياد رأس السنة وسط معالم الوادى الجديد (5)