اليوم السابع
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274 راكبا يغادرون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 01:01 ص
274 راكبا يغادرون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن صورة أرشيفية
كتب _ أحمد مصطفى

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غادرت مطار القاهرة الدولى منذ قليل، آخر رحلة فى جدول تشغيل السفر ليوم الثلاثاء وهى رحلة شركة مصر للطيران من طراز 787 دريم لأينر فى طريقها إلى ولاية واشنطن الأمريكية وعلى متنها 274 راكبا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة بان رحلة مصر للطيران رقم MS981 وعلى متنها 274 راكبا، وتعد آخر رحلات السفر ليوم الثلاثاء وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ،  بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

 

 

 


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