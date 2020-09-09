نقابة القراء تؤيد قرار وزير الأوقاف بتأجيل انتخابات النقابة

أعلنت نقابة القراء تأييدها التام لقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بتأجيل انتخابات النقابة، مشيدة بمواقفه المشرفة فى خدمة القرآن الكريم، حيث ثَمَّن الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء جهود وزير الأوقاف الذي يعمل دائمًا على خدمة أهل القرآن الكريم جميعًا ورفعة شأنهم، موضحًا أن النقابة قدمت كل ما لديها من مستندات وأوراق أمام اللجنة الموقرة المشرفة على الانتخابات، التى شكلها وزير الأوقاف.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن جميع أعضاء مجلس الإدارة يؤيدون كل ما يتخذه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من قرارات تحقق العدالة والمساواة ، لتكون سببًا مباشرًا فى رفع شأن هذه النقابة التي هي نقابة أهل الله وخاصته.

من جانبه رحب الشيخ محمود الخشت الأمين العام للنقابة بقرار تأجيل الانتخابات ووصفه بالقرار الصائب، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يجعل النقابة تؤدي دورها على الوجه الأكمل في خدمة القرآن الكريم وأهله في الداخل و الخارج.

كما أيد الشيخ صديق المنشاوي أمين صندوق النقابة قرار معالي وزير الأوقاف ، مؤكدًا أن الوزير لا يتوانى لحظة واحدة عن خدمة أهل القرآن الكريم جميعًا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر تأجيل انتخابات نقابة القراء لحين استيفاء الشكل القانوني ومخاطبة مجلس الدولة بشأن الاستفسارات المقدمة من بعض القراء والمرشحين، مع استمرار مجلس تسيير أعمال النقابة الحالي برئاسة الشيخ محمد حشاد القائم بأعمال النقيب باعتباره النائب السابق لنقيب القراء في تسيير أعمال النقابة لحين رد مجلس الدولة، مع تكليف الشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعمل مع المجلس القائم لتصحيح جميع الأوضاع القانونية المطلوب تصحيحها.