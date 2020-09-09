محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان ومصنع تدوير مخلفات الرخام

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام حيث زار مصنع تدوير المخلفات الصلبة والسائلة والذي تم إنشاؤه بالشراكة ما بين جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة القاهرة على مساحة 45 ألف م2 حيث سيقوم المصنع بتحويل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من مصانع الرخام والجرانيت الى طوب أسمنتي وانترلوك وبلدورات وفقاً لأحدث التقنيات بطاقة إنتاجية 18 مليون م3 سنوياً حفاظاً على البيئة وبلغت نسبة تنفيذ المصنع 95% ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله تجريبيًا نهاية العام الجارى .

كما زار محافظ القاهرة خلال الجولة عدد من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الانتاج بها .

وأوضح اللواء خالد عبد العال أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاً للمخطط من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق ) وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية ، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة ، الي جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية ، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض ، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة ، مؤكداَ أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة بعد دخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق .

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي 1858 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان .