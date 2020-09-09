متحدث جامعة القاهرة يكشف تفاصيل تحويل قصر العينى لتقديم علاج اقتصادى ومجانى

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمود على الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة قررت أن تقوم بتحويل مستشفى قصر العينى من وحدة طابع خاص تقدم الأجر بأجر إلى وحدة تساهم في تقديم العلاج الاقتصادى والمجانى معا. وقال المتحدث باسم جماعة القاهرة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن أسباب اتخاذ هذا القرار هو محاولة من جامعة القاهرة لتوسيع قاعدة العلاج المجانى للمصريين، بالإضافة إلى تقليل قوائم الانتظار.

وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى للمساهمة في المشاركة بالتأمين الصحى، حيث يأتي هذا القرار في إطار إصلاح جذرى وتغيير إدارى لمنظومة إدارة المستشفيات بجامعة القاهرة، لافتا إلى أن هذا القرار سيبدأ تنفيذه خلال شهر من الآن.

وفى وقت سابق قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تتوسع فى العلاج المجانى وتدرس تحويل الفرنساوى إلى وحدة للعلاج الاقتصادى والمجانى، مؤكدًا أن تحويل مستشفى الفرنساوى إلى نظام جديد يعنى تحويلها من مستشفى لاتقبل المرضى بالمجان إلى السماح بالعلاج المجانى بجوار العلاج الاقتصادى، والمساهمة فى تقليل قوائم الانتظار والمشاركة فى التأمين الصحى.