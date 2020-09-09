"متحدث الوزراء" يطالب المواطنين باستغلال قانون التصالح فى تقنين الأوضاع

كتب أيمن رمضان

"متحدث الوزراء": سنطبق القانون ولن نكرر أخطاء حكومات أخرى

"متحدث الوزراء": قانون التصالح فرصة تاريخية لن تكرر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة شرح جذور أزمة مخالفات البناء منذ نصف قرن، عندما كانت بعض الحكومات تغض الطرف عن ذلك نظراً لوجود أمور مثل الانتخابات أو غيرها، مشدداً على أن ذلك ضيع البلاد لسنوات وأفقدها الرقعة الزراعية، وجعل المواطنين يشتكون من ضعف المرافق والبنية التحتية وخلافه، وتابع: "وسنطبق القانون ولن نكرر أخطاء حكومات أخرى".

ونصح "متحدث الوزراء"، الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، وتابع:" هذه فرصة تاريخية للجميع.. هذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التى تقطن بها".

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أخطاء الماضى أوصلنا لما نحن فيه الآن من أزمات، وهو ما جعلنا نتعامل مع هذا الكم من مخالفات البناء، مشدداً مصر المستقبل لن تعانى من ذات الأزمات التى تمر بها الآن.