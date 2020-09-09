صادرات المانجو المصرية تتخطى 13 ألف طن للأسواق العالمية.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية المصرية وخاصة المانجو لـ 13 ألفا و473 طنا، منذ بداية موسم تصدير المحصول وحتى 2 من شهر سبتمبر الجارى، عما قبله في نفس العام بلغت الشحنات المصدرة 9608 أطنان، وجارى الشحن والتصدير إلى جميع الأسواق العالمية.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تدفقا في الصادرات الزراعية بسبب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، مضيفا أن صادرات المانجو شهدت زيادة ملحوظة وتتخطى 13 ألف طن منذ بداية موسم التصدير وحتى 2 من شهر سبتمبر الجارى، متابعا أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، مؤكدا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم و الفراولة والرومان والفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

ولدى الحجر الزراعى منظومة رقابية على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، ولا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.