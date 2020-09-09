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رئيس قطاع الإرشاد الزراعى يكشف خطورة التعدى على الأراضى الزراعية

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 11:52 م
رئيس قطاع الإرشاد الزراعى يكشف خطورة التعدى على الأراضى الزراعية الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إن التعدى على الأرض الزراعية تعد جريمة، ولم تكن الحكومات السابقة تتصدى لها، وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأصدر قرارات من شأنها التصدى لهذه التعديات، وكانت هناك تكليفات محددة لكل الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة لعدم تكرار هذه التعديات. 
 
وأكد عزوز، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج "من مصر"، التى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على فضائية CBC، أن الأرض الزراعية هى المصدر الأساسى الذى ينتج منه كل الإنتاج الزراعى الذى نستخدمه كغذاء ونقوم بالتصدير من خلاله، ونقوم عليه بصناعات عديدة، فعندما يحدث التعدى على الأراضى الزراعية، من الممكن أن يحدث قصور فى الأمن الغذائى للمواطن المصرى. 
 
وأوضح، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر تعليماته لكل المسئولين عن هذا الملف من الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومديريات الزراعة بعدم السماح أو البناء على الأراضى الزراعية، لأن أثره يكون على المجتمع ككل، وخصوصا أن عملية البناء هذه تتم بصورة عشوائية، وأن التصدى لهذه المسألة لا بد وأن يتم كما يحدث حاليا. 
 
وأضاف الدكتور علاء عزوز، أن مشروع استصلاح الواحد ونصف المليون فدان، يهدف هذا المشروع لزيادة الإنتاج الزراعى ونسب الاكتفاء الذاتى، بهدف تحقيق الاكتفاء للمواطنين. 
 

التعدى على الاراضى الزراعيه

الاراضى الزراعيه

الإرشاد الزراعى

وزارة الزراعة

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