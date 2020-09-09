جامعة القاهرة تتوسع فى العلاج المجانى وتدرس تحويل الفرنساوي لوحدة علاج اقتصادي ومجاني

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تتوسع فى العلاج المجانى وتدرس تحويل الفرنساوى إلى وحدة للعلاج الاقتصادى والمجانى، مؤكدًا أن تحويل مستشفى الفرنساوى إلى نظام جديد يعنى تحويلها من مستشفى لاتقبل المرضى بالمجان إلى السماح بالعلاج المجانى بجوار العلاج الاقتصادى، والمساهمة فى تقليل قوائم الانتظار والمشاركة فى التأمين الصحى.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل أنه جار دراسة تحويل الوحدات ذات الطابع الخاص إلى نظام جديد يسمح بتقديم الخدمات المجانية وتقليل قوائم الانتظار فى إطار سياسة الجامعة بتقديم المستشفيات الجامعية خدمة طبية مجانية عالية الجودة للمصريين، وفى إطار التزام القصر العينى بتقديم خدماته المجانية لجميع المرضى.



جدير بالذكر أن مستشفى الفرنساوى ساهم فى علاج مصابى فيروس كورونا غير المقتدرين مجانًا، كما ساهم في علاج جميع منسوبي جامعة القاهرة مجانا، بالإضافة إلى الإنجازات الطبية التي قدمها الفرنساوي لازال يقدمها لجميع المرضى.







