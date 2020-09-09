القومية للأنفاق تواصل أعمال حفر مترو الزمالك بالتوازى مع ترميم عمارة الشربتلى

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق تواصل أعمال حفر مترو الزمالك ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بالتوازى مع استمرار أعمال ترميم وإصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك لاستعادة وضعها الطبيعي للعمارة بعد تضررها من أعمال حفر مترو الزمالك، وكذلك أعمال الترميمات لمبنى سفارة البحرين.



كان وزير النقل المهندس كامل الوزير تعهد انه سيتم إعادة عمارة الشربتلى الى سابق عهدها وسيتم اتخاذ كافة إجراءات الامان للسكان، وأن أعمال الترميم للعمارة والسفارة تجرى تحت إشراف لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة.







وقالت الهيئة القومية للأنفاق إنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين .







وأضافت أن الهيئة والجهات الإستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى .













