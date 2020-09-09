البابا تواضروس يدرس مسودة "الهيئة الإعلامية الكنسية" خلال لقاء "الإعلام القبطى"

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس، "لقاء الميديا الثاني" بمشاركة ممثلى مجلة الكرازة والقنوات القبطية الأربعة، أغابى و C.T.Vو ME sat وكوجى إلى جانب المركز الإعلامى، والذى استمر لمدة يومين. وجاء اللقاء الذى عقد فى قاعة اجتماعات المكتبة البابوية فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بعنوان "إعلام الكنيسة والعمل معًا"، وطرحت خلاله عدة موضوعات تمثل قضايا جوهرية فى إطار العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام الحديثة والعمل الرعوى، والتى تشهد نموًا متزايدًا، من بينها موضوعات "كيف نقدم الكنيسة على السوشيال ميديا"، "منصات السوشيال ميديا (إيجابيات وسلبيات)، "الخريطة الإعلامية فى مصر وموقع الكنيسة فيها"، كما تم تقديم تصور لاستراتيجية التربية الإعلامية من خلال السوشيال ميديا لمختلف فئات الشعب من أبناء الكنيسة القبطية.

وقدم الأنبا بولا مطران طنطا ومنسق اللقاء تقريرًا عن اللقاء الأول الذى أقيم الشهر الماضي، كما تمت مناقشة مسودة اللائحة الأساسية الخاصة بالهيئة الإعلامية الكنسية الجارى العمل على إنشائها حاليًا كمظلة تعمل من خلالها كافة الكيانات والنوافذ الإعلامية الكنسية.