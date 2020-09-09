اليوم السابع
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الإسكان تكشف كيف سهلت الدولة على المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 10:36 م
الإسكان تكشف كيف سهلت الدولة على المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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قال رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء يؤكد أن الدولة مهتمة بشكل كبير الملف وتتحرك وفقا المتغيرات التي تحدث على أرض الواقع .

 

وأضاف رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الإجراءات التي اتخذها الدولة للتصالح في إجراءات البناء يحل المشكلات بشكل مباشر .

 

وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء يساهم في تشجيع المواطنين على التصالح، لافتا إلى أن هكان في السابق هناك صعوبة في التصالح، وهو ما تلافته الحكومة، وأكد عليه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة قبول كل ملفات المواطنين الذين يقدمون طلبات التصالح، لافتا إلى أنه يتم الإزالة إذا كان تم البناء على أراضى زراعية أو مواقع أثار، بجانب أراضى الدولة إذا لم يتم المواطن بتقنين.

 

 


رافت شميس

التصالح

مخالفات البناء

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