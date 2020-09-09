اليوم السابع
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أستاذ تخطيط عمرانى يكشف من يدفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 11:23 م
أستاذ تخطيط عمرانى يكشف من يدفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمرانى، أن الدولة المصرية قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لتشجيعهم على تقديم التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن الحكومة استجابت لمطالب مواطنين وأكدت أنه سيتم القبول كافة الأوراق التى يقدمها المواطن للتصالح ولن يتم رفضها. وأشار إلى أن صاحب العقار وصاحب الشقة يجب أن يتشاركا فى دفع التصالح فى مخالفات البناء، بحيث لا يدفع صاحب العقار لوحده قيمة التصالح أو صاحب الشقة فقط، لأن صاحب الشقة سيستفيد من رفع قيمة الشقة.

وقال فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن التصالح في مخالفات البناء سيحقق مكاسب كثيرة للمواطنين على رأسها تحسين مستوى الخدمات التي سيتم تقديمها للمواطن، بجانب رفع قيمة العقار الذى سيقدم طلب للتصالح.

ولفت أستاذ التخطيط العمرانى، إلى أن الأموال التى سيتم جمعها من المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح سيتم استخدامها في تحسين مستوى المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن البناء العشوائى يؤثر بشكل كبير على البنية التحتية ويحدث أضرار كبيرة للمرافق، موضحا أن التصالح فى مخالفات البناء سهل من توصيل المرافق للمواطنين على أعلى مستوى.

 


التخطيط العمراتى

التصالح

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قانون التصالح في مخلفات البناء

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