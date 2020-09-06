اليوم السابع
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مصرع عنصرين شديدى الخطورة فى تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بالشرقية

الأحد، 06 سبتمبر 2020 01:48 ص
مصرع عنصرين شديدى الخطورة فى تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بالشرقية مصرع عنصرين اجراميين
كتب محمود عبد الراضى

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين والعناصر التى تقوم بالإتجار فى المواد المخدرة، وبناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
رصدت المتابعة الأمنية تواجد عنصرين شديدى الخطورة يقومان ببيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (بلبيس الصحراوى) بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية وحيازتهما لأسلحة نارية بدون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامى .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، حال شروعهما فى استقلال إحدى السيارات يستخدمانها فى نشاطهما الآثم، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف .
 
وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على (3 بنادق آلية – 3 خزن بداخلها 40 طلقة – طبنجة مطموسة الأرقام – 3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – 3 ميزان حساس – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى ) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ خطة مواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، والتى أسفرت عن إنهاء ما يسمى ببؤرة السحر والجمال عقب القضاء على العناصر التى كانت تتخذها ومنطقة طريق جنيفة ووادى أم قمر وطريق السويس وكراً للترويج وبيع المواد المخدرة وبعد تضييق الخناق عليهم بتلك الأماكن.

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