عبد الحليم قنديل يكشف أكاذيب الإخوان حول خروج جامعة القاهرة من التصنيف العالمى

كتب أحمد عرفة

كشف عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفى أكاذيب الإخوان وقنواتهم التحريضية بشأن زعمهم خروج جامعة القاهرة من التصنيف العالمى للجامعات العالمية، موضحا، أن الجماعة تعتمد على تصنيفات مجهولة، وغير معترف بها لتدعى بأن الجامعات المصرية خارج التصنيف العالمى، متابعا: "الإخوان مكملوش تعلميهم".



وأضاف الكاتب الصحفى، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لا يمكن لمنصف أن يتجاهل تطوير البنية الأساسية في مصر، بجانب مشروعات المعمار المصرى وتطوير البنية التحتية، بجانب محطات المياه والطاقة، وتوسيع قناة السويس والانفاق العملاقة في قناة السويس.



ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن ما يتم في السكك الحديدية بمصر أمر هام من الزاوية التاريخية، حيث إن السكك الحديدية في مصر هي ثانى أقدم سكك حديد في العالم، وأخر تحديث لها في الستينيات من القرن الماضى، ويتم الآن تحديث هو الأوسع نطاق وتم تخصيص 181 مليار جنيه لهذا التطوير، لافتا إلى أن هناك تطورات هائلة من كهرباء الإشارات واستيراد وتصنيع العربات.