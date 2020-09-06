صور.. احتفالية بمركز شباب كفر الزيات بالغربية لتكريم طلاب الثانوية المتفوقين

الغربية مصطفى عادل

نظم مركز شباب كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية ورئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الزيات، احتفالية كبيرة لتكريم الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بحضور سعيد كرات مدير إدارة كفر الزيات التعليمية وممثلى الكنيسة والأوقاف.

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوى، أن أولياء الأمور قد تحملوا مشقة كبيرة فى العناية بأولادهم فى الثانوية العامة خاصة مع أزمة كورونا التى ضرب العالم أجمع وان تكريمهم واجب مشيرا إلى أن الطلاب تحملوا ظروف صعبة فى الاستذكار بعد توقف الدراسة والبحث عن وسائل بديلة كالمنصات والاون لاين.

وأضاف سعيد كرات مدير الإدارة التعليمية بكفر الزيات أن حصول أحد الطلاب من أبناء قرية الدلجمون ضمن العشر الأوائل على الجمهورية وكذلك فى إدارات تعليمية أخرى يؤكد على تميز العملية التعليمية بمحافظة الغربية وان تكريم الطلاب يعد دافعا لهم للتميز.

وتم تكريم 31 طالبا من المتفوقين وعدد من المعلمين ومديرى المدارس.



احتفالية بمركز شباب كفر الزيات (1)



احتفالية بمركز شباب كفر الزيات (2)



احتفالية بمركز شباب كفر الزيات (3)



احتفالية بمركز شباب كفر الزيات (4)



احتفالية بمركز شباب كفر الزيات (5)