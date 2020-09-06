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التأمين الاجتماعى تكشف عن إعفاء مَن سدد أصل الاشتراكات المتأخرة قبل 17/8 من المبالغ الإضافية

الأحد، 06 سبتمبر 2020 01:28 ص
التأمين الاجتماعى تكشف عن إعفاء مَن سدد أصل الاشتراكات المتأخرة قبل 17/8 من المبالغ الإضافية جانب من البرنامج
كتب محمد عبد المجيد

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قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن هناك بعض المنشآت والشركات التي تكون متأخرة في سداد التأمينات الاجتماعية للموظفين المؤمنون عليهم، وأنه عن تأخرها في كل شهر تأخر فيه عن دفع التأمينات الخاصة به يتم حساب مبالغ إضافية عليها، مؤكدا أن هناك منشأت عليها مديونيات ضخمة للتأمينات، والمبالغ الإضافية تكاد تكون تصل إلى 100% من قيمة الاشتراكات المتأخرة فيها، فصدر القانون 173 لسنة 2020، والذى قسم المديونيات إلى عدد من الشرائح، ومن سدد أصل الاشتراكات المتأخرة عليه قبل يوم 17 أغسطس الماضى سيتم إعفائه من المبالغ الإضافية، مؤكدا أنه تم الإعفاء عن عدد من المشتركين الذين سددوا أصل الاشتراكات الخاصة بها قبل يوم 17 من المبالغ الإضافية، والتي وصلت إلى 982.9 مليون جنيه على 31404 منشأة، متابعا: اللي سدد أصل الاشتراكات المتأخرة قبل 17/8 معفى من سداد المبالغ الإضافية.



التامينات الاجتماعيه

التامينات

اللواء جمال عوض

الهيئه القوميه للتأمينات

اخبار

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