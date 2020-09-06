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إحالة عاطل للجنايات بتهمة اختطاف عامل بسبب خلافات بينهما فى حلوان

الأحد، 06 سبتمبر 2020 12:00 ص
إحالة عاطل للجنايات بتهمة اختطاف عامل بسبب خلافات بينهما فى حلوان كلابش - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة خطف عامل بسبب وجود خلافات بينهما، وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من العقيد شريف فيصل مفتش قطاع حلوان، مفاده تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من ربة منزل، بغياب والدها "مُسن" عقب خروجه من مسكنهما، وتلقيها فى وقتٍ لاحق اتصالاً هاتفياً من مجهول - أخبرها خلاله باختطاف والدها، وطلب منها مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إطلاق سراحه .

 

تشكل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "سلاح بدون ترخيص"، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم بمكان اختبائه بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية وبرفقته المجنى عليه.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينه وبين نجل المجنى عليه لسابقة اقتراضه منه مبلغ 10 آلاف جنيه لشراء مواد مخدرة بقصد الاتجار، ورفضه رد المبلغ، ما أثار حفيظته فخطط لاختطاف والده لإجباره على رد المبلغ المالى المشار إليه، وفى سبيل ذلك قام باستدراج المجنى عليه من منطقة سكنه بدعوى توفير فرصة عمل له، واصطحابه واحتجازه بالفندق محل الضبط ومساومة ابنته على دفع المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، وبسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهم واتهمه باختطافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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