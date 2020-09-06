ألسن عين شمس تفتح اليوم باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد

أعلنت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي 2021/2020، بداية من اليوم الأحد الموافق 6 من سبتمبر الجاري.

يأتى ذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت الكلية على الطلاب اللذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية التوجه إلى الكلية اليوم الأحد، ولمدة أسبوع عدا الجمعة والسبت من الساعة التاسعة حتى الثانية ظهرًا لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية.

وشددت الكلية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الالتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

وعن خطوات التقديم أشارت إلي أنه يجب علي الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكلية، واستكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعدة اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقة لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، صورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من شهادة الميلاد.

و شددت علي أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية، علي أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال 20 يوماً من تاريخه.