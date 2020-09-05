55% نسبة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظ قنا حتى الآن

كتب أيمن رمضان

علق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على وضع المحافظة لافتات على المبانى المخالفة لعدم التصالح، قائلاً: "قمنا بذلك حتى يعلم الجميع أن هذا العقار لم يتم التصالح معه وله قرار إزالة"، لافتاً إلى أن نسبة من تقدموا بطالبات للتصالح فى مخالفات البناء بلغ 55% حتى الآن، مشيراً إلى أنه يتوقع أن ينتهى الجميع من التصالح قبل الانتهاء من المدة المحددة بنهاية الشهر الجارى.



وأضاف "القاضى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة لديها حصر لكافة المنشآت التى لم تتقدم إلى التصالح حتى الآن، وتابع: "ووضعنا هذه اللافتات من أجل تنبيه المواطنين بعدم التعامل مع هذا العقار، ومن ناحية أخرى أن يسرع صاحب العقار إلى التصالح.. وبنوضح للمواطن أنك مخالف وعليك التقدم إلى التصالح، وبنبه المواطن لا تشترى منه".



ولفت محافظ المنيا إلى أن المحافظة قامت بتخفيض 50% من قيمة التسعيرة التى تم تقديرها فى السابق للبنايات المخالفة، الأمر الذى شجع المواطنين على الإقبال على التصالح، وتابع: "نحن أول محافظة قمنا بتخفيض قيم التصالح بحوالى 50%.. وهناك إقبال كبير على التصالح".