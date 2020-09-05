وكالة الأنباء الإيرانية تكشف إصابة 217 شخصا فى انفجار غاز الكلور بطهران

كتبت - هند المغربى

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أن انفجار قارورة غاز الكلور المحمول على متن شاحنة الذي وقع مساء أمس في محافظة إيلام في غرب إيران، أسفر عن إصابة أكثر من 200 شخص بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن رئيس جامعة العلوم الطبية في إيلام محمد كريميان، أن 217 شخصاً أصيبوا "إثر حادث انفجار قنينة لغاز الكلور في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول"، لافتة إلى أن الحادث لم يسفر عن أى حالات وفاة.

وأوضح كريميان، أن المصابين نقلوا إلى مستشفيين في مدينة إيلام مركز المحافظة ومدينة سرابلة مركز القضاء، مشيراً إلى أن 106 منهم ظلوا في المستشفيين، بينما غادرها المصابون الآخرون بعد تلقي الإسعافات.

وسجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو أسفر عن مقتل 19 شخصاً.