اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة الأنباء الإيرانية تكشف إصابة 217 شخصا فى انفجار غاز الكلور بطهران

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:09 ص
وكالة الأنباء الإيرانية تكشف إصابة 217 شخصا فى انفجار غاز الكلور بطهران انفجار - أرشيفية
كتبت - هند المغربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أن انفجار قارورة غاز الكلور المحمول على متن شاحنة الذي وقع مساء أمس في محافظة إيلام في غرب إيران، أسفر عن إصابة أكثر من 200 شخص بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن رئيس جامعة العلوم الطبية في إيلام محمد كريميان، أن 217 شخصاً أصيبوا "إثر حادث انفجار قنينة لغاز الكلور في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول"، لافتة إلى أن الحادث لم يسفر عن أى حالات وفاة.

وأوضح كريميان، أن المصابين نقلوا إلى مستشفيين في مدينة إيلام مركز المحافظة ومدينة سرابلة مركز القضاء، مشيراً إلى أن 106 منهم ظلوا في المستشفيين، بينما غادرها المصابون الآخرون بعد تلقي الإسعافات.

وسجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو أسفر عن مقتل 19 شخصاً.

 

 


ايران

انفجار غاز كلور

ارنا

الوكالة الرسمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطاقة الذرية تعلن مواصلة إيران لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:08 م

وفيات كورونا في إيران تتجاوز 22 ألفا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:03 م

مقالات صحف الخليج.. محمد عاكف فى البيان الإماراتية يتناول تأثير ظهور الميلشيات.. والرشيد فى عكاظ السعودية يتحدث عن التراث العربى.. وسعيد الحمد فى الأيام البحرينية: إيران وأذرعها يخسرون فى "الحرب الناعمة" يؤكد

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:00 ص

ترامب يطالب إيران بإلغاء إعدام المصارع نافيد أفكارى

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:19 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة