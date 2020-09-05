فيينا (أ ش أ)

أعرب وزير الصحة النمساوى ردولف أنشوبر، عن تفاؤله بنجاح الإجراءات الحالية المطبقة في البلاد لمكافحة كورونا المستجد، وقال انشوبير - في تصريحات اليوم السبت، إن نظام إشارات المرور الخاصة بتتبع عدوى كورونا كشف عن انتشارأوسع نسبيا للإصابات في أربع مدن هي (فيينا ولينز وغراتس وكوفشتاين).. مشددا على أنه لا يمكن تقييم الوضع الوبائى الحالى فى النمسا على أنه يمثل تهديدا.