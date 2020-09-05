وأضاف الوزير أنه ليس لدينا حاليًا أعدادا كبيرة من الإصابات، وهى أمور مبشرة بقرب السيطرة الكاملة على الوباء.. مستبعدا العودة إلى فرض قيود الخروج مرة أخرى، مؤكدا ثقته في نجاح الأساليب الحالية في مواجهة كورونا والقضاء على الفيروس بشكل كامل في البلاد.