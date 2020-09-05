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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحرينى التحديات الإقليمية والدولية .. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:28 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحرينى التحديات الإقليمية والدولية .. صور مباحثات وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره البحريني
كتب : أحمد جمعة

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استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزيانى، وذلك لبحث العلاقات الثنائية الوطيدة والممتدة.

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ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صور لمشاورات وزيرى خارجية مصر والبحرين، وأضاف بالقول "جانب من جلسة المُباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكرى  ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزيانى ، وذلك لبحث العلاقات الثنائية الوطيدة والمُمتدة بين الشقيقتين مصر والبحرين .. وتناوُل الرؤى تجاه أهم المُستجدات والتحدّيات الإقليمية والدولية".

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