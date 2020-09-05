هدم المبانى العشوائية المخالفة بمنطقة القابوطى فى بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد ، برئاسة اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى جهودها المستمرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بمنطقة القابوطى بالضواحى ، حيث تم هدم وإزالة عدد من المبانى العشوائية بالمنطقة بمساحة 825م.

كما تم إزالة عشة من الخشب تستخدم كمقهى على مساحة 48 م2 ، وذلك تنفيذا للقرار رقم 350 لسنة 2019 بمنطقة السيد متولي، جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات الإشغالات وإزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بكافة الأحياء .

وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى على استمرار متابعة تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل حسم تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد.

وشدد رئيس الحى على أنه لا تهاون أو مهادنة مع أصحاب المخالفات، مؤكدا على الالتزام التام بتطبيق القانون بكل حسم لاستعادة حقوق الدولة وشارك فى الحملة الإدارات المختلفة بالحي.