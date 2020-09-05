مياه شرب الشرقية : حملات مكثفة لتحصيل المديونيات والمتأخرات

الشرقية-إيمان مهنى

قال اللواء شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي إنه إيمانا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في الحصول على كافه الخدمات بصوره قانونيه تم تشكيل لجنة من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة الإبراهيمية للمرور والتفتيش علي المشتركين بمنطقة عزبة الصفيح لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

أسفرت عن رصد 4 تعديات علي الصرف الصحي وضبط4 عدادات معطلة وكشف عداد منزلي يغذي محل تجاري وتم تحرير إنذارات مخالفه وإعطاء المخالفين فرصة لتسويه أوضاعهم خلال أسبوع من تاريخ الإنذار.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة: هاتف ارضي 125 / محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨ / واتس اب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦ ،، مؤكداً أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها ، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم علي الخدمات.

من جانبه قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائما إلي تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.