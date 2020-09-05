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مسح أكثر من 95% من المبنى المدمر بمنطقة الجميزة فى بيروت دون العثور على ضحايا

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:00 م
مسح أكثر من 95% من المبنى المدمر بمنطقة الجميزة فى بيروت دون العثور على ضحايا بيروت
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس فرقة البحث التشيلية، أنه تم مسح أكثر من 95% من المبنى المدمر بمنطقة الجميزة في بيروت دون العثور على أى جثث، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

ويسعى لبنان للانتهاء من التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت الذى وقع فى العاصمة فى 4 أغسطس الماضى، وفى ذات الوقت، تواجه المجموعات الإرهابية التى تسعى لنشر الفوضى فى البلاد، فبعد مرور ما يقرب من شهر من انفجار بيروت، قال رئيس وزراء لبنان المكلف مصطفى أديب، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن الشعب اللبنانى عليه للاتحاد والإصلاح والبناء، وفى ذات الوقت أشار إلى التزام الحكومة اللبنانية بالسير فى التحقيقات.

 

وتابع رئيس وزراء لبنان المكلف مغردًا عبر موقع "تويتر": "نحن نضمد جراحنا علينا أن نقف متحدين خلف الأمل بالغد والثقة بقدرتنا على النهوض والإصلاح وبناء دولة تلبى طموحات الجيل الجديد فيما نلتزم المضى فى التحقيقات حتى تقول العدالة كلمتها الفصل".

 

 


بيروت

تشيلى

لبنان

ازمه لبنان

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مبنى الجميزة

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