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"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:26 م
"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو
كتب محمود العمرى

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بعد ساعات من حديثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تفقده المشروعات المنفذة بشرق القاهرة، توجه وفد من حزب مستقبل وطن إلى منزل السيدة المسنة، حيث قاموا بنقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج المطلوب.

وقالت السيدة المسنة في فيديو لها خلال استقبالها وفد حزب "مستقبل وطن" :" شكر يا سيادة الرئيس، ربنا يباركلك في أولادك، وفروا لي كل حاجة وروحت المستشفى، ووقفوا معايا ليل ونهار، شكرا يا سيادة الرئيس"

وكانت السيدة المسنة قد استوقفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة ، خلال إحدى الجولات الميداينة لمتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، قائلة له: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضوا قبولى" ، ورد الرئيس السيسى ، على السيدة المسنة قائلا "عنينا ليكى".

ووجه الرئيس السيسى ، بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بالسيدة لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة ، وهو ما ردت عليه المسنة بالدعاء للرئيس السيسى قائلة: "إن شاء لله يراضيك ويباركلك وينجيك وما حد يضرك ويخليلك ولادك ويبارك فيك ويراضيك".

 

 

 

 

 


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