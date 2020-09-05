اليوم السابع
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مستشار الرى الأسبق يكشف تعرض 11 ولاية سودانية لهطول أمطار لم تحدث منذ 100 عام

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:39 م
مستشار الرى الأسبق يكشف تعرض 11 ولاية سودانية لهطول أمطار لم تحدث منذ 100 عام فيضانات السودان
ماجد تمراز

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قال ضياء الدين القوصى مستشار وزارة الرى والموارد المائية الأسبق، إن الفيضانات أثرت بشكل صعب على 11 ولاية من بينها العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تزامن سقوط أمطار على تلك الولايات بكميات هائلة مع ارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى أن قياسات هطول الأمطار لم تحدث منذ 100 عام.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc، أن السد السوداني الذى تم بنائه عام 1930، لم يصمد أمام تلك الفيضانات والسيول، لأن مشكلة السدود أن تتخطي المياه منسوب السد، وهو ما حدث في السودان الآن، موضحا أن المباني التي تضررت بشكل كبير في السودان، هي مباني تم بناؤها على السهل الفيضي للنهر.
 

يشار إلى أن السودان تعيش مأساة إنسانية بعدما تجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار هذا العام الأرقام القياسية فأدت لغرق العديد من المدن بمياه الفيضانات والسيول في الآونة الأخيرة، ودفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ، واعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية. 
 
فى المقابل أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعازيه وتضامن الشعب المصرى مع أشقاءنا السودانيين واستعداد مصر الدائم لتقديم كافة سبل الدعم. 
 
وكشفت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية، تضرر 16 ولاية من ولايات السودان ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.  
 

السودان

فيضانات السودان

نهر النيل

الامطار

كوارث طبيعيه

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