اليوم السابع
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محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة 4 طوابق مخالفة فى عقار بالأميرية.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:59 م
محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة 4 طوابق مخالفة فى عقار بالأميرية.. صور محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة عقار مخالف
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء أعمال إزالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 51 شارع الكابلات بالأميرية كان صاحبه، حصل على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار وقام بزيادة 4 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر ولم يستجب لكل إنذارات الإزالة أو يتقدم للتصالح .
 
وأكد محافظ القاهرة أنه لم يتبق سوى 25 يوم فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ 25% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة ،  مؤكدا استمرار حملات إزالة  المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح .
 
وأكد محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لازالة مخالفته على الفور .
 
وكان شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة دورين مخالفين بالعقار رقم 16 شارع الدكتور احمد مصطفى بحي النزهة الجديدة صادر لهما قراري إزالة وجوبية عامي 2019 2020 لمخالفتهما شروط البناء واشتراطات الطيران المدني، وأشار محافظ القاهرة أنه لم يتبق سوى 28 يوم فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ 25% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة ، مؤكدا استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح لمواجهة المشكلة الحالية وضمان عدم تكرارها في المستقبل والتعامل بحسم مع اي محاولة للخروج عن القانون ، مشيرا إلى أن البناء المخالف أثر بالسلب على البنية التحتية وكان لابد من إيقافه. 
 
وأضاف المحافظ أن حي النزهة قام بإزالة أكثر من 90% من المباني المخالفة به الصادر لها قرارات إزالة حتى الآن. 
 
وأشار اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة إلى أن العقار صادر له ترخيص بارضي و9 أدوار متكررة وقام المالك ببناء دورين وغرف بالسطح بالمخالفة للترخيص الصادر .
 
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القاهرة

الاميرية

مخالفات البناء

البناء المخالف

اخبار مصر

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