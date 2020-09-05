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محافظ القاهرة يعين خالد شحاته رئيسا لحى مصر القديمة

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:49 م
محافظ القاهرة يعين خالد شحاته رئيسا لحى مصر القديمة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت محافظة القاهرة أنه فى إطار الحرص على ضبط منظومة العمل المحلى ودفع العمل فى عدد من الملفات المهمة بمحافظة القاهرة وعلى رأسها ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والنظافة بما يساعد فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنن، تم تعيين اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة نظرًا لمجهوداته فى تطوير الاحياء التى عمل بها خلال الفترة السابقة وإحداث مجهود فى كافة الملفات واحتياج حى مصر القديمة فى هذه المرحلة إلى شخصية لديها الخبرة فى العمل المحلى نظراً لوجود عدد كبير من الملفات التى تحتاج الى سرعة الانجاز

وأكد محافظ القاهرة على رئيس الحى الجديد ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات الدولة فى إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والعمل على التسهيل للمواطنين فى التصالح فى مخالفات المبانى والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير‪.

يذكر ان اللواء خالد شحاته كان يشغل منصب رئيس حى السلام اول ثم رئيسا لحى طرة ثم رئيسا لحى حلوان.

 


مصر القديمة

القاهرة

اخبار القاهرة

حي مصر القديمة

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