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مباحث الأموال العامة تضبط 3 قضايا بقيمة 25 مليون جنيه

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:38 ص
مباحث الأموال العامة تضبط 3 قضايا بقيمة 25 مليون جنيه الأموال العامة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا (تزوير أوراق- إستغلال نفوذ حقيقى - غسل أموال) مُتهم فيها عدد (4) أشخاص .. ضُبط فيها مستندياً أكثر من (25مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

 

 

 


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