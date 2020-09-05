مالك حظيرة دواجن ببريطانيا يحمى الدجاج بسترات عاكسة خوفا عليه من الهلاك.. صور

كتب محمد جمال

نالت دجاجتان شهرة واسعة فى مدينة ميلتون كينيز بإنجلترا، حتى أصبح السكان يشبههن بضباط شرطة المرور، وبعدما سئم مالكهما من خروجهما المستمر من حظيرة المنزل، قررأن ترتديا سترة عاكسة لحمايتهما من الضياع أو التعرض لدهس السيارات، وتتجول الدجاجتان دافينا وديدري، في شوارع المدينة الواقعة شمال غرب لندن، وتلفتان أنظار المارة والجيران بالسترات العاكسة والتي يمكن ملاحظتها من مسافات بعيدة، ما دفع البعض لتشبيههما بضباط شرطة المرور.



الدجاجتان



سترة واقية