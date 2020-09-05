من جهته، أكد رئيس شعبة استخبارات القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية المقدم ملاذ حسن محمد أن تحرير هؤلاء الأشخاص من قبضة عصابة الإتجار بالبشر جاء بعد توفر المعلومات الكافية والرصد الدقيق لتحركاتهم.

وأشار إلى مواصلة القوات جهودها في مجال حماية حدود الولاية الشمالية والحد من ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وملاحقة المبعدين من دولة ليبيا، موضحا أن العام الحالي شهد تزايدا كبيرا في الهجرة غير الشرعية.

