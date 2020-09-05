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قفزة جديدة فى إصابات كورونا بالإمارات بعد رصد 705 حالات جديدة

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:47 م
قفزة جديدة فى إصابات كورونا بالإمارات بعد رصد 705 حالات جديدة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في لإحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، عن تسجيل 705 إصابات جديدة، ليصل إجمالي الإصابات 73.471 حالة، مقابل شفاء 494 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 63.652، وتوفيت حالة واحدة ليصل إجمالي الضحايا 388 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنها أجرت 82.333 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات لفيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة فى الإمارات، عن إجرائها 67821 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 72,154 حالة.

كما كشفت "الصحة الاماراتية"، عن شفاء 639 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 62,668 .

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.


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