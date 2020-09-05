اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 03:30 م
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فصل التيار الكهربائى عن خط أبو سليم بمركز بنى سويف ..غدا

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:43 م
فصل التيار الكهربائى عن خط أبو سليم بمركز بنى سويف ..غدا إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف فريق المحافظات

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا غدا الأحد 6 سبتمبر الجارى عن خط أبوسليم مركز بنى سويف، نظرا للقيام بأعمال الصيانة الدورية بالمرفق.

ويتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

 


فصل التيار الكهربائى

أخبار مصرية

محافظه بنى سويف

قطاع الكهرباء ببنى سويف

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