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فريق طبى يبدأ اليوم كشفا مجانيا وإجراء العمليات لأهالى جنوب سيناء

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:00 ص
فريق طبى يبدأ اليوم كشفا مجانيا وإجراء العمليات لأهالى جنوب سيناء الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء
جنوب سيناء ـ محمد حسين

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يستقبل اليوم السبت فى مستشفى الطور بجنوب سيناء فريق طبى من جامعتى الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب المرضى لتقديم خدمات الكشف والعلاج لهم مجانا .

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه اعتبارا من اليوم السبت 5 سبتمبر الجارى وحتى الخميس 10سبتمبر من ذات الشهر سيتم استقبال الفريق الطبى وفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب وأوضح انه مقررا حضور فريق طبى من طب جامعة الزقازيق. 

وأشار وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إلى انه مقررا أن يقوم الفريق الطبى توقيع الكشف وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالعيادات الخارجية واﻷقسام الداخلية من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء.

 


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صحة جنوب سيناء

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