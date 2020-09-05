"غرفة الغوص " تطلق حملة لتنظيف شواطىء البحر الأحمر للحفاظ على البيئة

كتبت آمال رسلان

دعت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ، أعضائها للإنضمام ليوم التنظيف العالمى في البحر الأحمر ، إحتفالاً باليوم العالمي للتنظيف الموافق السبت 19 سبتمبر 2020 ، وتتضمن الحملة جمع مخلفات البلاستيك والمواد الضارة التى تؤثر على البيئة البحرية، ودعت كافة المهتمين الى المشاركة فى الحدث والانضمام لفرق العمل.

وجاءت فكرة إطلاق هذا اليوم من دولة استونيا، بشرق أوروبا؛ حيث قرر 50 ألف شخص عام 2008 تنظيف بلدهم كاملًا خلال خمس ساعات فقط، ونتيجة لهذا التحرك، نشأت حركة مدنية عالمية انتشرت في جميع أنحاء العالم، وتطورت الفكرة على مدى 11 عامًا لتجمع ملايين المتطوعين من جميع الدول على هدف واحد وهو تنظيف العالم ، وتم تدشين اليوم العالمى فى عام 2018، إذ بادر 18 مليون شخص في 157 دولة لجمع النفايات لمدة 36 ساعة، بدءًا من نيوزيلندا وصولًا إلى هاواى