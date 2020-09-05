اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 40 مخالفة تموينية بالمنيا خلال حملات على المخابز البلدية والاسواق

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:02 م
ضبط 40 مخالفة تموينية بالمنيا خلال حملات على المخابز البلدية والاسواق حملة تموينية - ارشيفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 حررت مديرية التموين بالمنيا، 40 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لأحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.

من جانبه أوضح محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان الحملات اسفرت عن تحرير 40 مخالفة تمويني، منها 17 مخالفة نقص وزن، للمخابز البلدية، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – ذبح خارج السلخانة - منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية -تجار تموينين -قضايا تموينية اخري متنوعة).

 

 


حملات تموينية

الاسواق

مخابز

الغش التحاري

المنيا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة