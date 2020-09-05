ضبط 150 ألف قرص مخدر بقيمة 12 مليون جنيه بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 150 ألف قرص مخدر بالمنوفية تقدر قيمتهم المالية بـ 12 مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (عدد 150000 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية ) حال تواجده بالقرب من مسكنه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 12 مليون جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.