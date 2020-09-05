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ضبط 14 جوال تحتوي على خام الذهب بالبحر الأحمر

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:50 ص
ضبط 14 جوال تحتوي على خام الذهب بالبحر الأحمر تنقيب عن الذهب
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 14 جوال بلاستيكى تحتوى على معدن الذهب الخام بحوزة أحد الأشخاص بالبحر الأحمر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ، لاسيما أعمال البحث والتنقيب عن معدن الذهب بطرق غير مشروعة.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بالبحر الأحمر من ضبط (14جوال من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب) بحوزة (أحد الأشخاص) حال قيادته سيارة ربع نقل بطريق (مرسى علم / إدفو) بدائرة المركز ، وبمواجهته أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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