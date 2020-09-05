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ضبط وإعدام 10 أطنان أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة بالعاشر من رمضان "صور"

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:01 م
ضبط وإعدام 10 أطنان أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة بالعاشر من رمضان "صور"
الشرقية - إيمان مهنى

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شن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة على مصانع الأغذية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية بالعاشر، حيث تم المرور على عدد من مصانع الحلويات والشيكولاتة، ومنتجات الألبان، والمخللات، وأسفرت جهود الحملة عن غلق مصنع حلويات لوجود خطر داهم به على الصحة العامة، وضبط 4 أطنان، و665 كجم أغذية، وإعدام طن، 750 كجم أغذية فاسدة، وتم سحب 15 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 10 محاضر جنحة صحية للمخالفات.

بدأت الحملة بتفقد أحد مصانع الحلويات، وتبين وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بالمصنع، وتم ضبط 275 كجم بديل زبدة كاكاو لسوء التخزين، وإعدام 780 كجم شيكولاتة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 6 عينات أغذية، وتحرير محضر جنحة صحية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لوجود خطر علي صحة المواطنين.

وكانت الزيارة الثانية لمصنع مخللات، وتم ضبط 2 طن، 890 كجم مخللات، لوجود عفن ودود داخل البراميل، وضبط 500 كجم ملح لتحجره، وتم إعدام 680  كجم مخللات لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 5 عينات، وتحرير 6 محاضر جنحة صحية.

تم المرور على مصنع لمنتجات الألبان في الزيارة الثالثة، وتبين وجود جبن بها تغير في خواصها الطبيعية بوزن 140 كجم وتم إعدامها، كما تم سحب 3 عينات أغذية، وتحرير محضر جنحة صحية.

واختتم وكيل الوزارة الحملة بالمرور على مصنع آخر للشيكولاتة، وتبين قيام المصنع بتدوير المنتج مرة أخرى، وتم ضبط طن شيكولاتة عبارة عن 200 كرتونة تزن الواحدة 5 كجم، لإعادة التدوير، وسحب عينة، وإعدام 150 كجم شيكولاتة وهوالك إنتاج، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتحرير 2 محضر جنحة صحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مفتشي الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة قاموا اليوم بشن حملات مكثفة أخري أسفرت عن ضبط  15 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلقها، كما تم ضبط طن، 130 كجم جبن وملح لسوء التخزين، وإعدام 3 أطنان، و646 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 202 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 126 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على جميع المنشآت الغذائية والأسواق، والضرب بيد من حديد على المخالفين لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين 

 

 

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