ضبط كبدة وسجق مجهولة المصدر داخل هايبر ماركت بديرب نجم

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، كميات كبيرة من الكبدة والسجق داخل متجرين بمدينة ديرب نجم، مجهولين المصدر، كما حررت 9 محاضر للمخابز لمخالفة المواصفات والاشتراطات التموينية.

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، توفيرالسلع الغذائية والتموينية وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق أمام المواطنين بالأسعار المناسبة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقالت فى بيان، أنه قامت إدارة تموين ديرب نجم بتشكيل لجنه برئاسة محمد عبد المجيد مدير الإدارة ومفتشى الرقابه التموينية وقد أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر الآتية، رقم 210 جنح ا د ط لسنه 2020 ضد المسئول عن هايبر بمدينة ديرب نجم بشارع النصر، وذلك لبيع لحوم مفرومة مجمدة بدون فواتير شراء وإدارة نشاط بدون ترخيص، تم التحفظ على 20 طبق فل مغلف زنة 500 جرام لحم مفروم بدون بيانات بإجمالى 10 كيلو جرام.