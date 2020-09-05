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ضبط صاحبة صيدلية تبيع عقاقير مؤثرة على الحالة النفسية بالشرقية

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:48 ص
ضبط صاحبة صيدلية تبيع عقاقير مؤثرة على الحالة النفسية بالشرقية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مالكة صيدلية بالشرقية لقيامها بالترويج لبيع العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية عبر موقع "فيس بوك" وكذا ضبط أحد عملائه،وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (مالكة صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية - مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق – والمحكوم عليها فى قضية مخدرات) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن ترويج الأدوية والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والممنوع تداولها إلا بضوابط طبية بين أوساط المواطنين ، متخذة من الصيدلية ملكها مقراً لمزاولة نشاطها الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية تم إستهداف المتهمة وضبطها بالصيدلية ملكها .. وبحوزتها (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها ، وبتفتيش الصيدلية تم ضبط ( عدد 2005 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجدول المخدرات ، وكذا عدد 179 كمامة وعدد 11 عبوة إسبراى كحول مجهولة المصدر ) .

وأثناء إتخاذ الإجراءات القانونية تصادف حضور أحد عملائها من المتعاملين لديها فى ترويج وبيع تلك العقاقير إلى داخل الصيدلية ( مالك مخزن أدوية – مقيم بالغربية – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية تبديد ) حيث تم ضبطه وبحوزته ( عدد 329 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية، عدد 285 عقاقير منشطة) وبمواجهتهما إعترفت مالكة الصيدلية بإدارتها الحساب المشار إليه لمزاولة نشاطها الإجرامى وحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار وأن المتهم الثانى أحد عملائها وبمواجهة الثانى أقر بما جاء بأقوالها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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