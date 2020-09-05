اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 35 مليون جنيه

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:42 ص
ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 35 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بلغ حجم تعاملاتهما 35 مليون جنيه مصري، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (سائق متواجد حالياً بإحدى الدول العربية -  شقيقه "مزارع" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الأول وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات طبقاً للفحص المستندى (35,000,000) مليون جنيه مصرى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات امنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة