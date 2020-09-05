ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 35 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بلغ حجم تعاملاتهما 35 مليون جنيه مصري، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (سائق متواجد حالياً بإحدى الدول العربية - شقيقه "مزارع" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الأول وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات طبقاً للفحص المستندى (35,000,000) مليون جنيه مصرى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.