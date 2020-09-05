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صور.. مصر ترسل مساعدات طبية لأشقائها الأفارقة للمساعدة فى احتواء انتشار كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:20 م
صور.. مصر ترسل مساعدات طبية لأشقائها الأفارقة للمساعدة فى احتواء انتشار كورونا مساعدات مصرية للدول الافريقية
كتب : أحمد جمعة

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فى إطار علاقات الأخوة والصداقة التى تجمع مصر بأشقائها الأفارقة، وتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إرسال مساعدات عينية طبية بقيمة 4 مليون دولار إلى 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة "كورونا"، وذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الأفريقي للاستجابة لفيروس كوفيد -19 التابع للاتحاد الافريقي.

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وبناءً عليه، كلف وزير الخارجية سامح شكري، السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، بتنسيق جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية بما في ذلك هيئة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية ووزارتي الطيران المدني والمالية وشركة مصر للطيران، وذلك للإعداد لإرسال المساعدات الطبية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، والتي بلغت كل شحنة منها في حدود واحد ونصف طن لكل دولة أفريقية.

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هذا، وقد تم بالفعل توجيه الدفعة الأولى من المساعدات في هذا الإطار إلى 10 دول أفريقية. وجاري استكمال إجراءات شحن الدفعة الثانية لـ20 دولة أخرى خلال الفترة المقبلة.

 

وقد استقبلت السفيرة "جندي"، مساء أمس الجمعة بمطار القاهرة الدولي، عدداً من سفراء الدول المعنية، وذلك ضمن ترتيبات إرسال المساعدات، والذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية؛ حيث انطلقت فجر اليوم السبت طائرة مصر للطيران محملة بالمساعدات الطبية الإنسانية.

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