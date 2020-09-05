صور.. تشييع جثمان يوسف والى وزير الزراعة الأسبق بمسقط رأسه بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شيعت الآن جنازة الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق بمسقط رأسه بمقابر قرية النزلة بمركز يوسف الصديق بحضور أبناء عائلته وأبناء العائلات بالمحافظة.

وكان الدكتور يوسف والى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم عن عمر يناهز 89 عاما وأكد أقاربه انه اوصى بالدفن بجوار والده ووالدته.

تخرج والى فى كلية الزراعة، رشح نائبا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم.

شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.