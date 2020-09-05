اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 06:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. أقمار صناعية تشير إلى تحضير كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ من غواصة

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:00 ص
صور.. أقمار صناعية تشير إلى تحضير كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ من غواصة أقمار صناعية تشير إلى تحضير كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مركز أبحاث أمريكى، إن صورا بالأقمار الصناعية لحوض لبناء السفن فى كوريا الشمالية، تشير إلى تجهيزات لإجراء تجربة صاروخ باليستى متوسط المدى يطلق من غواصة.

 

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصور التى نشرها على موقعه الالكترونى لحوض سينبو لبناء السفن فى كوريا الشمالية تظهر عدة سفن إحداها تشبه سفنا استخدمت من قبل فى قطر بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس.

 

وذكر المركز أن النشاط "يشير، لكن بشكل غير قاطع، إلى تحضيرات لتجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستى من منصة الإطلاق الغاطسة".

 

وكانت كوريا الشمالية قالت فى أكتوبر إنها اختبرت بنجاح إطلاق الصاروخ بوكوكسونج-3 وهو صاروخ باليستى جديد يطلق من غواصة وذلك بهدف احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس.

 

ويرى محللون التجربة بأنها أكثر تجارب بيونجيانج استفزازا منذ دخولها فى حوار مع الولايات المتحدة فى عام 2018 بشأن برامجها للأسلحة النووية والصاروخية.

الغواصة تتحرك فى المياه
الغواصة تتحرك فى المياه

 

الغواصة تخرج من المرسى
انطلاق الغواصة عقب تجهيزها 

 

تجهيزات الصاروخ
موقع تجهيز الصاروخ الذى سيوضع على الغواصة

 

موقع تجهيز الغواصة ووضع الصاروخ عليها
موقع تجهيز الغواصة ووضع الصاروخ عليها

 


أقمار صناعية

كوريا الشمالية

إطلاق صاروخ

غواصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة