صور.. أقمار صناعية تشير إلى تحضير كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ من غواصة

واشنطن (رويترز)

قال مركز أبحاث أمريكى، إن صورا بالأقمار الصناعية لحوض لبناء السفن فى كوريا الشمالية، تشير إلى تجهيزات لإجراء تجربة صاروخ باليستى متوسط المدى يطلق من غواصة.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصور التى نشرها على موقعه الالكترونى لحوض سينبو لبناء السفن فى كوريا الشمالية تظهر عدة سفن إحداها تشبه سفنا استخدمت من قبل فى قطر بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس.

وذكر المركز أن النشاط "يشير، لكن بشكل غير قاطع، إلى تحضيرات لتجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستى من منصة الإطلاق الغاطسة".

وكانت كوريا الشمالية قالت فى أكتوبر إنها اختبرت بنجاح إطلاق الصاروخ بوكوكسونج-3 وهو صاروخ باليستى جديد يطلق من غواصة وذلك بهدف احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس.

ويرى محللون التجربة بأنها أكثر تجارب بيونجيانج استفزازا منذ دخولها فى حوار مع الولايات المتحدة فى عام 2018 بشأن برامجها للأسلحة النووية والصاروخية.



الغواصة تتحرك فى المياه



انطلاق الغواصة عقب تجهيزها



موقع تجهيز الصاروخ الذى سيوضع على الغواصة