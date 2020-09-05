اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 03:34 م
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صلاح دياب فى قفص الاتهام.. صحيفة سوابق رجل الأعمال الشهير "فيديو"

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:22 م
صلاح دياب فى قفص الاتهام.. صحيفة سوابق رجل الأعمال الشهير "فيديو" صلاح دياب

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بعد القبض على رجل الأعمال صلاح دياب وحبسه من قبل جهات التحقيق 15 يوما على ذمة التحقيق معه، أثيرت تساؤلات حول الاتهامات الموجهة إليه، وهي تهم الاستيلاء على أراض ملك الدولة، وبناء مصانع عليها بدون ترخيص، فضلا عن اتهامه في عدة قضايا خاصة بالضرائب وعدم سداد مستحقات الدولة.

ويواجه دياب عدة تهم في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة، وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة، والتي بلغت خلال عدة سنوات 11 مليارا و135 مليون جنيه.

 

لمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو التالى..

 


صلاح دياب

حبس صلاح دياب

ضبط صلاح دياب

فساد رجال الاعمال

صحيفة سوابق صلاح دياب

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