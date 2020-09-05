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شباب صفط تراب في الغربية ينظمون حفل لتكريم أوائل الطلبة بجميع المراحل

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:01 م
شباب صفط تراب في الغربية ينظمون حفل لتكريم أوائل الطلبة بجميع المراحل تكريم أوائل الطلبة
الغربية محمد طارق

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نظم شباب قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، حفل لتكريم أوائل المراحل التعليمية في الأزهر الشريف والتربية والتعليم لجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وسط حشد كبير من أهالى القرية.

وقال المنظمين للحفل أن الغرض من الاحتفال تجميع أهالي القرية وإدخال السرور علي أبنائها وتحفيز الطلبة في المراحل القادمة علي التفوق، مؤكدًا أنه سيتم إقامة هذه الاحتفالية كل عام، لما وجدوه من بهجة وسرور لأبناء قريتهم.

 وقام الشباب بتقديم دروع تكريم لجميع الطلاب في كل المراحل وجوائز عينيه لأوائل المراحل الثانوية والاعدادية والإبتدائية، وسط فرحه غامرة من الطلاب والطالبات والأهالي بالقرية.

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