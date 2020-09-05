شباب صفط تراب في الغربية ينظمون حفل لتكريم أوائل الطلبة بجميع المراحل

نظم شباب قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، حفل لتكريم أوائل المراحل التعليمية في الأزهر الشريف والتربية والتعليم لجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وسط حشد كبير من أهالى القرية.
وقال المنظمين للحفل أن الغرض من الاحتفال تجميع أهالي القرية وإدخال السرور علي أبنائها وتحفيز الطلبة في المراحل القادمة علي التفوق، مؤكدًا أنه سيتم إقامة هذه الاحتفالية كل عام، لما وجدوه من بهجة وسرور لأبناء قريتهم.
وقام الشباب بتقديم دروع تكريم لجميع الطلاب في كل المراحل وجوائز عينيه لأوائل المراحل الثانوية والاعدادية والإبتدائية، وسط فرحه غامرة من الطلاب والطالبات والأهالي بالقرية.
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