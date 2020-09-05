اليوم السابع
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سلطة الطيران المدنى تحدد شروط قبول شهادة PCR للقادمين من الخارج

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:25 م
سلطة الطيران المدنى تحدد شروط قبول شهادة PCR للقادمين من الخارج وزارة الطيران المدني
كتب محمود عبد الغنى

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حددت سلطة الطيران المدنى عدة شروط لقبول شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا للقادمين من الخارج سواء من للمصريين أو الأجانب، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء والتي تم بدء العمل بها اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري.
 
 
وتضمنت الشروط التي حددتها سلطة الطيران المدنى لقبول شهادة الكشف عن فيروس كورونا، ضرورة أن يكون مسجل بها ساعة وتاريخ سحب العينة، وهو التاريخ الذي سيتم احتساب الـ72 ساعة حياله، وأن تكون صادرة من معمل رسمي معتمد من الدولة ومختومة بختم المعمل وليس بها كشط أو شطب أو إضافة. 
 
 
وأكدت السلطة على ضرورة أن تكون الشهادة مذكورة بها نوع العينة المأخوذة للمسحة ونوع التحليل وهو " RT-PCR" وتقبل باللغتين العربية والإنجليزية .
 
 
وأوضحت السلطة أنه حال مخالفة تلك الإجراءات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركات السياحة، أو التوكيلات الملاحية، على أن  يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي بنقاط الدخول على المسافرين القادمين والمغادرين كاملة. 
 
يذكر أن وزارة الطيران المدنى بدأت في الأول من سبتمبر الجاري تطبيق قرار الحكومة المصرية بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
 
وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل  PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية، كما سمحت سلطة الطيران المدني للركاب القادمين إلى المطارات الساحلية بدون تحليل PCR  بالدخول إلى البلاد بشرط إجراء التحليل بالمطارات المصرية فور الوصول مقابل 30 دولارا.
 
 
سلطة الطيران المدنى تحدد شروط قبول شهادة PCR للقادمين من الخارج

 


مطار القاهرة

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فيروس كورونا

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